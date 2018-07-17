«Нью-Джерси» подписал контракт с Коулманом на $ 5,4 млн

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» подписал новый контракт с нападающим Блейком Коулманом, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Кори Масиак. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на три сезона, зарплата игрока составит $ 1,8 млн в год.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Коулман принял участие в 79 встречах, записав в свой актив 25 (13+12) баллов при показателе полезности "+7" и 50 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду около 14 минут за встречу.



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