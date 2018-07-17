Первый Кубок Александра Овечкина пройдёт в Одинцово

Первый хоккейный турнир на Кубок нападающего «Вашингтон Кэпиталз», обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина среди игроков 10-11 лет пройдёт в Одинцово с 19 по 21 июля, информирует пресс-служба Министерства спорта Московской области.



В турнире, игры которого пройдут на арене ледового дворца «Армада», примут участие шесть команд из Московской области: «Атлант» (Мытищи), «Химик» (Воскресенск), «Кристалл» (Электросталь), «Капитан» (Ступино), «Армада» (Одинцово), «Клин». На хоккейную площадку выйдут игроки 10-11 лет.



Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Александр Овечкин является выдающимся спортсменом, который прославляет нашу страну по всему миру. По уровню таланта и достижений с ним мало кто сейчас может сравниться. Проведение хоккейного турнира имени такого спортсмена, как Александр, – большая честь для Московской области. В этом году в нём принимают участие шесть команд из наших сильнейших хоккейных школ, которые воспитали уже много достойных мастеров. Мы сделаем всё возможное, чтобы участники и гости Кубка получили незабываемые эмоции».

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