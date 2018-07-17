ХК «Торпедо» погасил задолженность перед игроками за предыдущий сезон

Нижегородское «Торпедо» погасило все задолженности перед хоккеистами по заработной плате за предыдущий сезон.



«13 июля ХК „Торпедо“ погасил задолженность перед игроками по заработной плате за предыдущий сезон. В соответствии с утверждённым графиком, выплаты задолженности по премиальным планируется погасить до 20 августа 2018 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.



Напомним, недавно нижегородский клуб окончательно сформировал тренерский штаб на грядущий сезон, который возглавил Дэвид Немировски.