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ХК «Торпедо» погасил задолженность перед игроками за предыдущий сезон

ХК «Торпедо» погасил задолженность перед игроками за предыдущий сезон
Хоккей / КХЛ

Нижегородское «Торпедо» погасило все задолженности перед хоккеистами по заработной плате за предыдущий сезон.

«13 июля ХК „Торпедо“ погасил задолженность перед игроками по заработной плате за предыдущий сезон. В соответствии с утверждённым графиком, выплаты задолженности по премиальным планируется погасить до 20 августа 2018 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.

Напомним, недавно нижегородский клуб окончательно сформировал тренерский штаб на грядущий сезон, который возглавил Дэвид Немировски.

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