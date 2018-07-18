Черных: «предсезонка» у Цыгурова — это ужас, до сих пор вспоминаю с содроганием

Нападающий «Спартака» Дмитрий Черных вспомнил о самой тяжёлой «предсезонке» в своей карьере и оценил минувший сезон.

«15-я, а, может, и 16-я уже «предсезонка» у меня. Воспринимаешь их как данность. Не самое лёгкое время года, понятно, но эти полтора месяца надо выдержать. Чем занимался в отпуске? Традиционно: бегал, ходил в зал. В последний месяц отпуска стал больше кататься. В Воскресенске был зал в свободном доступе, а на новой тренировочной арене не растапливали лёд. Так что была возможность кататься.

Самая убийственная «предсезонка»? У Цыгурова в «Нефтехимике». Если коротко, то это был ужас. Ничего хуже в своей хоккейной жизни я не видел. Было всё подряд и очень много. Прошло много лет, но до сих пор вспоминаю это время с содроганием. Вот та «предсезонка» точно стоит особняком. Зарядка, плавание, кросс, лёд — всё это могло быть в один день. Бегать я не люблю, но там это приходилось делать ежедневно и в огромных объёмах. Наизнанку меня ещё никогда не выворачивало. Хотя тут, в первый день в Чехии, когда мы бежали тест Купера, был близок к этому. Тогда, в Нижнекамске, я просто добирался до кровати и заваливался без сил.

В последние годы, к счастью, поменялся подход к подготовке хоккеистов. Хотя, вспоминая Нижнекамск, может, в тот момент я был не настолько готов, чтобы выдерживать такие нагрузки. Сейчас легче. Думаю, я просто готов к «предсезонке», поэтому переносится всё гораздо спокойнее.

Минувший сезон? Всегда есть к чему стремиться. И, конечно, мог бы сыграть лучше. О сезоне же судят по результату в плей-офф, а там мы ничего не показали. Думаю, мы все планировали завершить сезон по-другому. С точки зрения психологии неправильно подошли к матчам плей-офф. Сделай иначе, всё могло бы завершиться куда достойней. Нам это было по силам. С одним голом рассчитывать на что-то нереально. Да, в «регулярке» мы показывали зрелищную игру, и аншлаги на трибунах только подтверждали, что болельщикам такая игра нравилась. Но в серии с ЦСКА не получилось ничего. И даже большинство, которое неплохо «работало» в сезоне, в плей-офф куда-то испарилось», — цитирует Черных официальный сайт клуба.