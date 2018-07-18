Вратарь «Северстали» Доминик Фурх представил шлем на сезон-2018/19

Чешский вратарь «Северстали» Доминик Фурх показал раскраску нового шлема, в котором будет выступать за череповецкий клуб.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» «Северстали».

Последние несколько сезонов Фурх провёл в «Авангарде». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 28-летний голкипер принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.

Также Фурх был приглашён на Олимпийские игры—2018 в составе сборной Чехии, но не провёл ни одной встречи.