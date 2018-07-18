Экс-форвард «Детройта» Теэму Пулккинен стал игроком минского «Динамо»

Минское «Динамо» заключило однолетний контракт с финским нападающим Теэму Пулккиненом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Минувший сезон 26-летний нападающий провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Вулвз». В 75 матчах регулярного чемпионата Теэму забросил 29 шайб и сделал 36 результативных передач. В 3 играх плей-офф игрок набрал 1 (1+0) очко.

За карьеру в НХЛ Пулккинен выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотс». В общей сложности Теэму принял участие в 83 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 9 голевых передач.

В составе национальной команды игрок стал серебряным призёром чемпионата мира 2016 года.