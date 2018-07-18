Гудачек: это мой самый красивый шлем, сразу хотел нанести матрёшку и игроков

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал, как продвигалась работа над его новым шлемом.

«Честно говоря, когда подписал контракт со «Спартаком», уже чётко знал, что хочу нанести на свой новый шлем — матрёшку и хоккейных игроков. Вероятно, это мой самый красивый шлем за всю карьеру, и я очень этому рад, но… В августе будет готов второй шлем — для выездных матчей, где мы играем в белом.

Почему именно Радивоевич, Ружичка и Гашек? Бранко выступал за «Спартак» много лет, к тому же был капитаном команды. Штефан — лучший бомбардир красно-белых за всю историю клуба. Он заработал больше всего очков в истории КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в форме «Спартака». Ну а Гашек… Гашек — легенда, игравшая в спартаковских воротах. К тому же Бранко и Штефан — мои хорошие друзья и словаки, как и я. Знаю, что Доминик родом из Пардубице, но я ведь играл в этом городе. В общем, на новом шлеме — мои чехословацкие друзья из «Спартака», — цитирует Гудачека официальный сайт клуба.

Фотографии шлема доступны на официальной странице ХК «Спартак» в «Твиттере».