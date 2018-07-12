Юлиус Гудачек будет играть в шлеме с изображением Гашека, Ружички и Радивоевича

Московский «Спартак» продемонстрировал шлем словацкого голкипера Юлиуса Гудачека.



На нём изображены соотечественники Гудачека Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка, а также чешский вратарь Доминик Гашек, ставший олимпийским чемпионом в 1998 году.

Фотографии шлема доступны на официальной странице ХК «Спартак» в «Твиттере».



Радивоевич защищал цвета «Спартака» с 2008 по 2011 год, а также в сезоне-2012/13. Ружичка выступал за столичный клуб с 2008 по 2013 год. Гашек провёл в составе «Спартака» сезон-2010/11.



Гудачек присоединился к московской команде в мае 2018 года. В минувшем сезоне он защищал цвета череповецкой «Северстали».