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Юлиус Гудачек будет играть в шлеме с изображением Гашека, Ружички и Радивоевича

Юлиус Гудачек будет играть в шлеме с изображением Гашека, Ружички и Радивоевича
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» продемонстрировал шлем словацкого голкипера Юлиуса Гудачека.

На нём изображены соотечественники Гудачека Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка, а также чешский вратарь Доминик Гашек, ставший олимпийским чемпионом в 1998 году.

Фотографии шлема доступны на официальной странице ХК «Спартак» в «Твиттере».

Радивоевич защищал цвета «Спартака» с 2008 по 2011 год, а также в сезоне-2012/13. Ружичка выступал за столичный клуб с 2008 по 2013 год. Гашек провёл в составе «Спартака» сезон-2010/11.

Гудачек присоединился к московской команде в мае 2018 года. В минувшем сезоне он защищал цвета череповецкой «Северстали».

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