Щербатов: россияне летом любят отдыхать, канадцы в этом вопросе профессиональнее

Нападающий Элиэзер Щербатов, выступавший в минувшим сезоне за «Слован», сравнил индивидуальную подготовку российских и канадских хоккеистов к сезону.

«Это факт, что российские игроки любят отдохнуть месяц-полтора летом, перед началом тренировочных сборов, в то время как канадцы не прекращают заниматься в индивидуальном порядке. Мне кажется, канадцев отличает более профессиональный подход в этом вопросе. Думаю, что в России сборы начинаются за два месяца до старта сезона ещё и потому, что тренерский штаб не доверяет игрокам готовиться самостоятельно. Но отличие, конечно, не только в подходе, но и в том, что у нас летом нет проблем с катками. Свободный лёд можно найти практически в каждом городе

«Если ты хоккеист, а тем более профессионал, то нужно питаться правильно, соблюдать режим и относиться к своему телу, как к святилищу. Сколько лет карьеры отведено хоккеисту? 5, 10, может 15 лет максимум. Это не так долго, и мне бы хотелось, чтобы после окончания карьеры у меня были здоровые лёгкие, нормальная печень, сильное сердце. Жизнь — не стометровка, а марафон. После окончания карьеры она не заканчивается. Я надеюсь, что молодые спортсмены прочтут это и сделают выводы, потому что очень многие не до конца понимают этого», — сказал Щербатов.