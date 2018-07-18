Чемпионка ЖХЛ — об Александре Семаке: сейчас так тренируют только идиоты

Бывшая хоккеистка уфимской «Агидели» Екатерина Ананьина обвинила спортивного директора клуба Александра Семака в нечеловеческих условиях на тренировках. «Агидель» завоевала Кубок Женской хоккейной лиги 2018 года.

«Такое чувство, что некоторые люди, а именно – Александр Владимирович Семак, застыли в СССР и не хотят ничему учиться, изучать психологию, новые технологии. Вы хоть читайте что-нибудь, обучайтесь! Время не стоит на месте. Так, как тренировали 20-30 лет назад, сейчас тренирует только идиот. Половина хоккеистов того времени либо умерли, либо больными остались», – написала Ананьина на своей страничке во «ВКонтакте».

«Когда нас начал тренировать Семак, мы бегали кроссы на пульсе 180 и выше. На асфальте вообще нельзя бегать, потому что суставам и коленям будет хана. На таком пульсе можно выполнять нагрузку не больше 45 секунд, после этого в организме вырабатывается молочная кислота. Биохимики и нормальные тренеры всё это понимают. После таких нагрузок при пульсе 180 у человека может остановиться сердце. Есть случаи, когда во время кроссов погибали хоккеисты.

Уже давно запретили прыгать через барьеры, которые выше колена. Может, лет 30 назад никто об этом не знал, и все хоккеисты прыгали. Половина игроков не дожили до нашего возраста, а другие хромые и косые. Кстати, сам Семак – больной и хромой. У него постоянные проблемы со здоровьем, хотя ему только 52 года. Его на скорой при нас увозили, потому что у него спина стреляет. Семак объясняет такие тренировки тем, что раньше так люди тренировались и выигрывали. Вы извините, но сейчас другое время.

Он даёт упражнения, которые нельзя совмещать. Сначала мы прыгаем через барьеры, потом два часа льда, после него мы идём в тренажёрный зал, занимаемся там и после тренажёрки работаем над ускорениями. Такие нагрузки вообще нельзя совмещать. Мы тренировались много и долго. Был случай, когда девушка уснула на коврике для кресла, другие ходили шатаясь. Я плакала во время сезона, потому что не было сил ни на что», — цитирует Ананьину «Спорт Бизнес Online».