Назаров: «Нефтехимик» проиграл «Трактору» в плей-офф, постараемся взять реванш

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал, кого считает принципиальными соперниками команды.

«Мы всё же больше, наверное, будем спорить с «Ак Барсом, уже исторически так сложилось, и с «Трактором». Я так это вижу, по крайней мере. «Нефтехимик» в серии плей-офф проиграл «Трактору», но мы будем пытаться взять реванш. Что касается «Автомобилиста», это, безусловно, сильная, хорошо укомплектованная команда, многих ребят знаю лично, некоторые ушли туда от нас. Не думаю, что игра с ними будет суперпринципиальной, но в то же время борьбу за шесть очков никто не отменял», — цитирует Назарова официальный сайт клуба.