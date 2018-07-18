Назаров: на узких площадках кипят большие страсти, это нужно нашему болельщику

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал выход команды из отпуска и начало подготовки к новому сезону.

«Хочу поблагодарить наше руководство за созданные прекрасные условия для тренировок. Подготовка идёт как всегда полным ходом, ребята тренируются, работают. Некоторые из них уже больше месяца, ведь они занимались в молодёжном кэмпе. Сейчас даже пытаюсь кому-то снизить нагрузки, потому что до начала чемпионата ещё больше месяца, и рано ещё выходить на пик формы. Больше двух недель отдохнули, посмотрели футбол, поболели за сборную России. Теперь, как говорится, вернулись на своё пшеничное поле, будем пахать и готовиться к сезону.

Маленькие площадки? Мы уже играли на таких узких площадках, так как в некоторых дворцах они стоят давно. На них больше контактной игры, больше бросков по воротам, больше динамики. Чем меньше площадка, тем больше страсти будут кипеть. Это как раз то, что нужно для нашего болельщика. Я сам в своё время играл на канадских площадках, которые ещё меньше, чем финские. Там делается упор на габариты команды. Чем команда крупней, тем меньше травм. Финский формат площадки предполагает хорошую физическую подготовленность игроков, их выносливость. Поэтому, с одной стороны, нам нужно иметь в своём составе габаритных хоккеистов и, с другой стороны, хорошо подготовить команду в плане физики.

Три финских легионера? Вместе с руководством клуба мы очень долго обсуждали варианты, откуда приглашать легионеров. В итоге остановились на финском рынке игроков и, кстати, одними из первых вошли туда. При этом, опять-таки, исходили из того, что дома выступаем на финском формате площадки и игрокам из этой страны не нужно будет адаптироваться на них. Более того, они станут хорошими примерами, как надо действовать. Не буду выделять кого-то из них. Скажу, что выбирали из лучших и, на мой взгляд, совершили хорошие приобретения», — цитирует Назарова официальный сайт клуба.