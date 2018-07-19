«Нефтехимик» взял на сбор в Финляндию 29 хоккеистов

Сегодня, 19 июля, «Нефтехимик» вылетел в Финляндию, где в течение двух недель игроки будут тренироваться на базе в городе Иматра, информирует официальный сайт клуба.

В планы «волков» входит проведение учебно-тренировочного сбора и две товарищеские игры: 29 июля с «Трактором» и 2 августа с «Йокеритом». В финском сборе примут участие 29 игроков.

Вратари:

Илья Ежов, Андрей Макаров, Ильнур Абдулхаков;

Защитники:

Александр Брынцев, Адам Полашек, Андрей Сергеев, Дмитрий Огурцов, Алексей Волгин, Дамир Шарипзянов, Камиль Фазылзянов, Александр Сорокин, Глеб Семёнов, Тимур Фаткуллин;

Нападающие:

Эмиль Галимов, Андрей Нестрашил, Александр Авцин, Илья Аркалов, Ильдар Шиксатдаров, Йонас Няттинен, Павел Куликов, Микаэль Руохомаа, Павел Порядин, Юусо Пуустинен, Павел Здунов, Марат Хайруллин, Булат Шафигуллин, Богдан Якимов, Рафаэль Бикмуллин, Евгений Скачков.