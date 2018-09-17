Одержит ли «Автомобилист» седьмую победу подряд и другие матчи дня

Сегодня, 17 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исходы следующих встреч:



— «Адмирал» — ЦСКА;

— «Амур» — «Динамо» Р;

— «Куньлунь» — «Слован»;

— «Йокерит» — «Трактор»;

— «Спартак» — «Автомобилист»;

— «Сочи» — «Металлург».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.



Накануне в КХЛ прошли четыре игры регулярного чемпионата. Рижское «Динамо» обыграло на выезде «Куньлунь» (4:2), «Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд, уступив «Торпедо» (2:3). Новосибирский клуб провёл первую игру под руководством Александра Андриевского. «Нефтехимик» обыграл в Уфе «Салават Юлаев» (3:1), а «Барыс» отыграл дефицит в две шайбы у «Ак Барса» и победил в серии буллитов – 4:3.