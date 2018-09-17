Одержит ли «Автомобилист» седьмую победу подряд и другие матчи дня

Сегодня, 17 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исходы следующих встреч:
— «Адмирал» — ЦСКА;
— «Амур» — «Динамо» Р;
— «Куньлунь» — «Слован»;
— «Йокерит» — «Трактор»;
— «Спартак» — «Автомобилист»;
— «Сочи» — «Металлург».
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
Накануне в КХЛ прошли четыре игры регулярного чемпионата. Рижское «Динамо» обыграло на выезде «Куньлунь» (4:2), «Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд, уступив «Торпедо» (2:3). Новосибирский клуб провёл первую игру под руководством Александра Андриевского. «Нефтехимик» обыграл в Уфе «Салават Юлаев» (3:1), а «Барыс» отыграл дефицит в две шайбы у «Ак Барса» и победил в серии буллитов – 4:3.