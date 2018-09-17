«Вегас» разгромил «Аризону», Любушкин провёл 11 силовых приёмов

«Вегас Голден Найтс» одержал разгромную победу над «Аризоной Койотис» в предсезонном матче. Встреча закончилась со счётом 7:2 в пользу финалиста Кубка Стэнли.



У победителей 2 (1+1) очка набрал форвард Макс Пачьоретти, которого недавно приобрели в результате обмена с «Монреаль Канадиенс».



В составе «койотов» выступал российский защитник Илья Любушкин. Он провёл на льду 16 минут 20 секунд, заработал 6 минут штрафного времени при показателе полезности «0» и записал на свой счёт 11 силовых приёмов.



«Вегас» — «Аризона» — 7:2 (4:2, 2:0, 1:0)

Маршессо (Носек) – 1:0;

Бишофф (Пачьоретти, Гласс) – 2:0;

Оэстерле (Хиностроза) – 2:1;

Пачьоретти (Хэг, Хант – бол.) – 3:1;

Карлссон (Носек, Браннстрём – бол.) – 4:1;

Гросс – 4:2;

Маршессо (Карлссон, Носек) – 5:2;

Хэг (Гласс, Хант — бол.) – 6:2;

Браннстрём (Миллер, Тэйнен — бол.) – 7:2.

Новый уровень или обратно в КХЛ? Шансы наших в лагерях клубов НХЛ Самсонов, Любушкин, Ожиганов, Киселевич и многие другие россияне начинают путь к мечте.