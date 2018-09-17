«Амур» объявил состав на домашний матч с рижским «Динамо»

Стал известен состав «Амура» на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Игра начнётся в 12:30 по московскому времени.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Амур»:



Аликин (Кашик);

Коларж – Кондратьев, Горшков – Пьянов – Зогорна;

Воробьёв – Турбин, Железков – Филиппи – Руденков;

Йордан – Корягин, Голубев – Ушенин – Потехин;

Беляков, Берестенников – Гиздатуллин – Кацуба.



«Амур» подходит к предстоящей игре, набрав два очка в пяти матчах. Команда Николая Борщевского занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Рижане имеют на своём счету девять очков после шести встреч и располагаются на третьей строчке в Западной конференции.

В лиге сменится лидер, а против ЦСКА будет всё. Интриги дня КХЛ Первые очки у «Автомобилиста» отберёт «Спартак».