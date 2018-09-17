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«Амур» объявил состав на домашний матч с рижским «Динамо»

«Амур» объявил состав на домашний матч с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав «Амура» на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Игра начнётся в 12:30 по московскому времени.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Амур»:

Аликин (Кашик);
Коларж – Кондратьев, Горшков – Пьянов – Зогорна;
Воробьёв – Турбин, Железков – Филиппи – Руденков;
Йордан – Корягин, Голубев – Ушенин – Потехин;
Беляков, Берестенников – Гиздатуллин – Кацуба.

«Амур» подходит к предстоящей игре, набрав два очка в пяти матчах. Команда Николая Борщевского занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Рижане имеют на своём счету девять очков после шести встреч и располагаются на третьей строчке в Западной конференции.

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