«Адмирал» — ЦСКА: стали известны составы команд

Стали известны составы «Адмирала» и ЦСКА на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Игра пройдёт во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Мищенко – Антропов, Коньков – Вихарев – Бутузов;

Таратунин – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

Дьяков – Патрикеев, Глазачев – Яковлев – Воронин;

Кармашков, Феоктистов, Валуйский – Зайцев – Сироткин.



ЦСКА:



Сорокин (Корепанов);

Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Пашнин – Ермаков, Телегин – Андронов – Калинин;

Нестеров – Марченко, Слепышев – Шалунов – Хансен;

Романов, Скотт – Светлаков – Окулов.