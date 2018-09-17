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«Адмирал» — ЦСКА: стали известны составы команд

«Адмирал» — ЦСКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Адмирала» и ЦСКА на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Игра пройдёт во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Мищенко – Антропов, Коньков – Вихарев – Бутузов;
Таратунин – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Дьяков – Патрикеев, Глазачев – Яковлев – Воронин;
Кармашков, Феоктистов, Валуйский – Зайцев – Сироткин.

ЦСКА:

Сорокин (Корепанов);
Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Пашнин – Ермаков, Телегин – Андронов – Калинин;
Нестеров – Марченко, Слепышев – Шалунов – Хансен;
Романов, Скотт – Светлаков – Окулов.

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