Бывший форвард «Сибири» Юнттила перешёл в шведский «Векшё»

Нападающий Юлиус Юнттила подписал соглашение с клубом «Векшё», который является действующим чемпионом Швеции. Об этом сообщает официальный сайт скандинавского клуба.



Ранее стало известно, что финский форвард расторг соглашение с новосибирской «Сибирью». Это решение было принято по обоюдной договорённости.



27-летний Юнттила в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах КХЛ регулярного чемпионата и не сумел отметиться очками, при этом заработав показатель полезности «-2». В среднем за игру Юлиус проводил на льду 15 минут 37 секунд.



В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Кярпят». В 53 матчах регулярного чемпионата набрал 52 очка (13+39) и получил приз как лучший игрок регулярного первенства Финляндии.

«Сибирь» выгнала лучшего игрока Финляндии. Ещё одна дутая звезда из Европы Юлиус Юнттила – не первый, кто зажигал в Европе, но провалился в КХЛ.