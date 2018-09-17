Кожевников: в «Сибири» все – пассажиры, этот сезон для неё потерян

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался относительно перспектив «Сибири» с новым главным тренером Александром Андриевским.

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«Как изменится игра «Сибири» при Андриевском? Трудно пока говорить. Думаю, что там произойдёт большой эмоциональный всплеск. В «Адмирале» у Андриевского успехов по большому счёту не было. Посмотрим, что там будет. «Сибирь» — серьёзная команда, он знает её. Но пока что сложно говорить, что он что-то новое привнесёт. Не знаю, кого Юрзинов называл пассажирами. Но его можно понять – по игре там все пассажиры. Раз ни одного очка не набрали, значит вся команда такая.



Вообще, я думаю, что у новосибирцев этот сезон будет неудачным, потому что они должны сейчас набирать очки. Потом, когда все команды разыграются, им придётся тяжелее. Сейчас нужно создавать новую команду. Должны же быть амбиции у ребят, им надо сплотиться. Но я думаю, что этот сезон для них будет потерян», — сказал Кожевников корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Уткину.

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