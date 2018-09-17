«Амур» одержал вторую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»

«Амур» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Николая Борщевского.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Кейд Фэрчайлд реализовал большинство и вывел гостей вперёд, но хабаровскому клубу потребовалось менее четырёх минут, чтобы сравнять счёт после точного броска Вячеслава Ушенина. На старте второго игрового отрезка Богдан Потехин огорчил вратаря рижан Кристерса Гудлевскиса, обеспечил своей команде минимальное преимущество и установил окончательный счёт на табло.



«Амур» одержал вторую победу в шести матчах, дружина Гиртса Анкипанса имеет на своём счету девять очков после семи встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.