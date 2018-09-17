Тапола: не хочу упрекать судей, но нам хочется больше играть в равных составах

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал победу над «Слованом» (4:3Б).



«Это была очень важная для нас победа, хотя начали мы не очень уверенно. Мы совершили достаточно много ошибок в предыдущем матче, который играли за день до этого. После игры с рижским «Динамо» долго обсуждали свои ошибки, искали пути их исправления. После таких долгих разговоров начало следующей игры даётся нелегко. Все нервничают, где-то играют с осторожностью, поэтому мы начали не так, как нам хотелось. Постепенно мы всё-таки нашли в себе силы и были вознаграждены этой победой, которая пришла к нам лишь по буллитам. По ходу игры у нас возникало очень много сложностей, особенно когда мы остались в формате «5 на 3». Я благодарен всем, и Лазушину, и, естественно, нашему капитану — Брэндону Ипу, который прекрасно реализовал решающий буллит.



Мы должны сейчас осваивать все правила, есть некоторые новшества, что-то для нас вообще новое. Мы не всегда понимаем, в каких ситуациях нас наказывают, в каких — нет. Обе команды были в равных положениях. Судьей я не хочу ни в чем обвинять, тем более упрекать. Конечно, нам хотелось бы, чтобы игра проходила больше в равных составах», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Хет-трик Ржепика не спас «Слован» от поражения в матче с «Куньлунем»