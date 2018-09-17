TSN: Подколзин занял четвёртое место в рейтинге драфта-2019

Североамериканский телеканал TSN опубликовал свою версию самых перспективных хоккеистов, которые будут выбраны на драфте НХЛ 2019 года. Россияне Василий Подколзин и Матвей Гуськов попали на четвёртую и семнадцатую строчки рейтинга соответственно.



Первая десятка рейтинга выглядит так:



1. Джек Хьюз.

2. Дилан Козенс.

3. Каапо Какко.

4. Василий Подколзин.

5. Кирби Дах.

6. Боуэн Байрам.

7. Филип Броберг.

8. Рафаэль Лавуа.

9. Пейтон Кребс.

10. Райан Сузуки…

17. Матвей Гуськов.



Напомним, форвард юниорской сборной России Василий Подколзин стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром по итогам завершившегося летом Кубка Глинки-Гретцки. Хоккеист набрал в 5 матчах 11 (8+3) очков, серьёзно повысив свои позиции в рейтингах скаутов.