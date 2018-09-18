Гол и пас Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси»

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3. Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич отметился голом в основное время, а в овертайме сделал голевую передачу на Нила Пионка.

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» благодаря шайбе Михаила Воробьёва со счётом 3:1, одним из ассистентов в том эпизоде выступил защитник Иван Проворов.

«Монреаль Канадиенс» взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. Российский защитник «Канадиенс» Ринат Валиев отметился голевой передачей.

«Баффало Сэйбрз» уверенно победил «Коламбус Блю Джекетс со счётом 4:1.



«Нэшвилл Предаторз» одолел «Флориду Пантерз» — 5:3. Хет-трик в составе победителей оформил Филип Форсберг.

Также «Виннипег Джетс» на своём льду переиграл «Миннесоту Уайлд» — 2:1.

НХЛ. Предсезонные матчи



«Коламбус» — «Баффало» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 (ОТ) (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

«Флорида» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:0, 1:3, 1:3)

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).