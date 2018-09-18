«Эдмонтон» заключил контракт с защитником Дарнеллом Нёрсом на $ 6,4 млн

«Эдмонтон Ойлерз» заключил новый контракт с защитником Дарнеллом Нёрсом, сообщает официальный сайт канадского клуба. Соглашение рассчитано на два года, за каждый из которых Дарнелл заработает $ 3,2 млн.

В минувшем сезоне 23-летний Нёрс принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата, забросив 6 шайб и сделав 20 результативных передач при показателе полезности «+15». Также Дарнелл получил вызов в сборную Канады для участия в чемпионате мира. В 10 матчах турнира Нёрс набрал 1 (0+1) очко.

Следующий сезон станет для уроженца Гамильтона пятым в североамериканской лиге. В общей сложности в его активе 49 (14+35) баллов в 210 играх при полезности «0» и 166 штрафных минутах. Главным достижением в карьере защитника является победа с молодёжной сборной Канады на чемпионате мира 2015 года.