Барулин: надеюсь, что доиграю до той поры, когда сын будет в хоккее

Голкипер ХК «Сочи» Константин Барулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Барулин вышел на лёд в стартовом составе «Сочи», и эта игра стала для хоккеиста 500-й в КХЛ.

«Надо уметь доигрывать такие матчи. Не хватило опыта. Команде «Металлург» надо было добавлять в третьем периоде, мы должны были доигрывать до конца. Не умеем ещё. Будем учиться, будем работать. Жалко, что не набрали очки, притом что играли неплохо.

500-й матч в лиге? Будем работать, чтобы было ещё 500! Свою первую игру в КХЛ не вспомню, но в Суперлиге помню. Начинал в «Спартаке», мы играли в Уфе, выиграли 4:1. Каждый из этих 500 матчей в голове, в сердце, но думаю, что самая памятная игра ещё впереди. Денис Платонов вон уже с сыном играет. Надеюсь, что и я доиграю когда-нибудь до той поры, когда сын будет в хоккее. Правда, он пока не занимается, ходит на плавание. Так что буду играть долго!» — цитирует Барулина официальный сайт клуба.