«Динамо» (Минск): мы не вели никаких переговоров с Олегом Знарком

Начальник спортивного отдела минского «Динамо» Сергей Опимах опроверг факт переговоров клуба с известным тренером Олегом Знарком.



«Слухи относительно перехода в «Динамо-Минск» Олега Знарка никаких оснований под собой не имеют. Мы не вели переговоров с этим специалистом», — приводит слова функционера Tut.by.



В настоящий момент 55-летний Знарок находится без работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.



Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза — с московским «Динамо» и один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).