Уиркош: чувствуется разница КХЛ и НХЛ, здесь играем через день и тренируемся

Защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош рассказал о процессе адаптации в Континентальной хоккейной лиге.



«Мнение о КХЛ? Разница с НХЛ чувствуется. Имею в виду расписание: играем в основном через день, между матчами тренируемся… КХЛ — очень хорошая лига. Знал об этом и раньше, а теперь убедился сам. Все игры проходят в напряжённой борьбе. Ну и, конечно, размер площадок влияет на ход матчей. В НХЛ проще и быстрее доставить шайбу к воротам. Думаю, скоро ещё лучше адаптируюсь к большому льду. Всегда есть в чём прибавлять.



Что скажу болельщикам после неудачного старта в чемпионате? Не забывайте, что в регулярном чемпионате 62 игры. Да, мы неудачно начали, но ещё далеко не всё потеряно! Главное — попасть в плей-офф, и „Динамо“ будет сражаться до последнего. Верьте в нас!» — цитирует Уиркоша официальный сайт клуба.