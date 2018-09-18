«Торпедо» — «Ак Барс»: в заявку гостей вошёл Гарипов, матч начнёт Подъяпольский

Стал известен состав казанского «Ак Барса» на встречу с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает клуб в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:00 мск. В заявку казанского клуба вошёл вратарь Эмиль Гарипов, пропустивший несколько матчей.



«Ак Барс»:

Подъяпольский (Гарипов);

Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Абросимов, Зарипов — Бурмистров — Галиев;

Педан — Постма, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Ткачёв — Малыхин — Кара, Воеводин.