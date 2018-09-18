Стэмкос: Волков — мастеровитый хоккеист, с нетерпением жду игры вместе с ним

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высоко оценил игру молодого российского форварда Александра Волкова. Напомним, сегодня Волков сыграет товарищеской игре с «Каролиной Харрикейнз» в одном звене со Стэмкосом и Никитой Кучеровым.



Также Волков на раскатке отрабатывал игру в большинстве c Кучеровым, Стэмкосом, Брэйденом Пойтном и Виктором Хедманом.



«Волков — мастеровитый игрок. У него видна уверенность в себе, когда он получает шайбу. С нетерпением жду встречи с ним и Кучеровым сегодня вечером», — рассказал Стэмкос.



20-летний россиянин Волков в прошлом сезоне набрал 45 (23+22) очков в 75 матчах за «Сиракьюз» в регулярном чемпионате АХЛ. Также он провёл за «Кранч» 7 игр в плей-офф.