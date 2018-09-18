Скабелка: волнует вопрос с Карлссоном, это непростой момент для «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:4 Б) и рассказал о ситуации с голкипером Хенриком Карлссоном, который не проходит в состав.



«Нас подводят быстрые пропущенные голы в первых периодах. Мы готовимся играть в один хоккей, но эти голы нашу энергию ведут вниз. Не первая игра уже такая. После первого гола мы смотрели, как играет соперник и думали, сколько он забьет голов. Но я доволен реакцией команды на первый период. В перерыве нам удалось поменять настрой и энергию. Мы хотим играть в такой хоккей, который был во втором и третьем периоде. Играли против очень хорошей команды. Все четыре звена мощные и мастеровитые. Поблагодарил своих ребят, это дорого стоит, вытащить у „Авангарда“ такую игру. В принципе, могли мы и в основное решить, когда заработали большинство, и в овертайме. Да, сегодня не сработали буллиты. Но я думаю, это очко, которое мы сегодня заработали, дорого стоит.



Ситуация с Карлссоном? На самом деле это непростой момент. Мы его обсудим. Конечно, мы хотим более надежно играть в обороне всей командой, в том числе и вратарской линией. Конечно, нас это сильно волнует, но сейчас я Вам на этот вопрос не отвечу», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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