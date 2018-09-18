Макфи: Шипачёв не был готов играть в «Вегасе» — у него не было преданности клубу

Генеральный менеджер клуба «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил, почему нападающий Вадим Шипачёв не сумел заиграть в команде и отправился в Россию после нескольких матчей. Россиянин провёл за «рыцарей» только три игры, не согласившись играть в фарм-клубе.



«Тренер другой команды сказал, что Шипачёв – это отличный выбор. Вадим приехал в НХЛ, но не был готов играть. У него не было преданности команде.



Руководство поддержало решение отправить игрока с большим контрактом в АХЛ. Это сообщение предназначалось всем. Независимо от своего статуса, вы должны быть готовы к тяжёлой конкуренции и играть на команду. В противном случае у нас не будет на вас времени», – приводит слова Макфи RDS.