Нападающий «Сибири» Юкка Пельтола из-за травмы выбыл из строя на месяц

Нападающий «Сибири» Юкка Пельтола из-за травмы выбыл из строя ориентировочно на месяц, информирует официальный сайт клуба.

«Вчера в первом периоде матча с «Салаватом Юлаевым» нападающий «Сибири» Юкка Пельтола получил повреждение верхней части тела. Ориентировочный срок восстановления — месяц. Желаем Юкке скорейшего выздоровления!» — сообщается в официальном заявлении клуба.

В этом сезоне 31-летний нападающий принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата и набрал 1 (1+0) очко, заработав при этом показатель полезности «-1». В среднем за матч Пельтола проводил на льду 16 минут 36 секунд.

Напомним, из-за травм команде Александра Андриевского не могут помочь защитники Александр Логинов и Николай Демидов, а также форвард Глеб Зырянов. Следующий матч из-за дисквалификации будет вынужден пропустить нападающий Владимир Пешехонов.