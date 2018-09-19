Панин и Кадейкин приступили к тренировкам, они сыграют в выездной серии

Как стало известно «Чемпионату», два игрока уфимского «Салавата Юлаева» близки к возвращению в строй. Это капитан команды защитник Григорий Панин и нападающий Александр Кадейкин. Ожидается, что игроки примут участие в выездной серии. Первый матч в поездке команда Николая Цулыгина проведёт в Челябинске 24 сентября с местным «Трактором».

Панин травмировался во втором периоде матча регулярного чемпионата с «Локомотивом». После перерыва он всё-таки вышел на третью двадцатиминутку, но провёл лишь одну смену. Защитник отправился в раздевалку и больше на льду не появлялся.

Кадейкин получил повреждение в концовке второго периода матча с «Ак Барсом». Без Кадейкина уфимцы упустили преимущество в три шайбы и проиграли со счётом 4:5 Б. В шести матчах сезона на счету Кадейкина 4 (2+2) очка при показателе полезности «+5». У игрока было подозрение на перелом, однако форвард избежал серьёзной травмы.