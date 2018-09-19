Кожевников: очень интересно, если Знарок поработает в «Сибири», это эффектно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался относительно перспектив «Сибири» с новым главным тренером Александром Андриевским.

«Пока отставка Юрзинова и назначение Александра Андриевского не сработали — серия поражений растёт. Не считаю новое назначение бесспорным, на мой взгляд, тот же Андриевский сейчас был бы полезнее в родном Минске, где второй год подряд при канадском тренере не удается старт «Динамо». Впрочем, Фастовскому виднее.

Что касается отставки, то она назревала. Команда не играла, посыпались травмы. Было видно, что именно на «предсезонке» что-то пошло не так. Что именно — надо внимательно смотреть летний план подготовки «Сибири». Но при всём уважении к бывшему тренеру, сидеть сложа руки тоже, наверное, было неправильно.

Знарок? Правильный вопрос. Понятно, что Знарок в последние годы привык работать с командами, у которых особая комплектация и которым созданы все условия. Но начинал-то он в Риге и ХК МВД, клубах-середняках, с ограниченными финансовыми возможностями. И мне очень интересно, если Олег вернётся во времена своей молодости и поработает, условно, в той же «Сибири». Эффектный вариант! И сильный вызов, с которым он, не исключаю, справится», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.