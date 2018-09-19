«Сибирь» подписала контракт с Дмитрием Саюстовым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с нападающим Дмитрием Саюстовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Хоккеист является воспитанником челябинского хоккея, а в КХЛ дебютировал в составе нижегородского «Торпедо» в сезоне-2008/09. Также опытный нападающий выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Салават Юлаев».

Минувший сезон Саюстов начинал в «Адмирале», где сыграл 30 матчей, в которых набрал 17 (12+5) очков, а потом состоялся его переход в «Салават Юлаев». В Уфе хоккеист сыграл 10 матчей в регулярном сезоне, забросив 1 шайбу и сделав 1 результативную передачу. За восемь игр в плей-офф Саюстов отметился 1 (0+1) очком.

В общей сложности за карьеру в лиге 30-летний форвард провёл 338 матчей и набрал 81 (45+36) очко при показателе полезности «-31».