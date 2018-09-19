Гол Вячеслава Ушенина помог «Амуру» вырвать победу у «Слована»

«Амур» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Николая Борщевского.

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Михал Ржепик вывел гостей вперёд, но хабаровскому клубу потребовалось менее трёх минут, чтобы сравнять счёт после точного броска Игоря Руденкова. На восьмой минуте второго игрового отрезка Александр Горшков огорчил вратаря гостей Марека Чильяка, но удержать перевес хозяевам не удалось. На 49-й минуте Марио Лунтер в ближнем бою переиграл Евгения Аликина. Победу «тиграм» принёс точный выстрел Вячеслава Ушенина менее чем за полторы минуты до окончания третьего периода.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Амур» одержал третью победу в семи матчах, дружина Владимира Орсага имеет на своём счету шесть очков после девяти встреч.