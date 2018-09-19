Пелино: у Коваржа всё получится в НХЛ, его нельзя даже сравнивать с Шипачёвым

Бывший ассистент главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» и магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино оценил перспективы нападающего Яна Коваржа, который подписал двухлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

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«Подписание Коваржа — большая удача для команды по нескольким причинам. Это потрясающий командный игрок и недооценённый талант. Он может стать приятным сюрпризом во всей НХЛ. Ян — не «фигурист», но очень умный игрок, настоящий воин, играет с большим желанием. У него была отличная сыгранность с Сергеем Мозякиным в «Магнитке», а это настоящий Уэйн Гретцки из России.



Да, мы все видели трудности, с которыми в прошлом году столкнулся в НХЛ Вадим Шипачёв. Но Коваржа нельзя даже сравнивать, он сделан из другого теста. Ян — это комбинация интеллекта и характера, он блокирует броски и играет нетипично для европейца. У него есть реальный шанс проявить себя в НХЛ», — сказал Пелино в интервью The Athletic.



Напомним, что в составе «Металлурга» Коварж дважды становился обладателем Кубка Гагарина.