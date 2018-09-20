Скудра: «Авангард» – фаворит, дисциплина и терпение – главные козыри «Сибири»

Известный хоккейный тренер Петерис Скудра поделился ожиданиями от матча между «Сибирью» и «Авангардом», который состоится в Новосибирске сегодня, 20 сентября. Игра начнётся в 15:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи. У новосибирского клуба по-прежнему ноль очков и восемь поражений в восьми матчах.

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«Сибири» надо сыграть очень дисциплинированно. Новосибирский клуб слишком много удаляется. Каким бы ни было большинство у «Авангарда», там хватает мастеровитых игроков. Если им постоянно давать шанс, то они могут забить и забьют. Из-за частых удалений «Сибирь» теряет нити игры и то нужное давление, которое может создать при игре пять на пять.

Дисциплина, терпение – вот главные козыри «Сибири». При игре пять на пять у хозяев непременно будет шанс. Нет сомнений, что хоккеисты и болельщики будут заряжены на матч, отступать уже некуда. Нельзя позволять Омску играть в свой хоккей, надо ждать шанса. Команде сейчас нужно выиграть матч со счётом 1:0, сплотиться, многое будет зависеть от игры вратаря. Сейчас не та ситуация, чтобы выигрывать 5:4 или 6:5.

Конечно, «Авангард» – фаворит. Но их встреча с «Барысом» показала, что с «ястребами» можно играть и делать это эффективно. Важна тактическая подготовка, нельзя отдавать инициативу, которой команда может завладеть на старте игры при своих болельщиках», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.