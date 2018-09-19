Титов: пассажиров в «Тракторе» нет, равнодушные у меня не задерживаются

Главный тренер «Трактора» Герман Титов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:6).

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«Соперника поздравляю с заслуженной победой. Первый период играли неплохо, но игровая дисциплина и удаления подвели команду. Видимо, после 0:8 от «Йокерита» было закрепощение, ребята много суетились. После второго периода игра уже была сделана, нахватали удалений, пятиминутка была. Хорошо, в третьем периоде хоть один гол забили, может быть, сейчас всё будет хорошо. Надеюсь, у нас всё будет хорошо. У нас много работы впереди, когда нападение стопорится, то защита не очень помогает. Здесь все вместе должны работать.



Игра Стоу и Кравцова? Конечно, мы ждём от них большего, они должны быть лидерами в команде, но пока этого не получается.



Есть ли в команде пассажиры? Нет, считаю, все ребята сильно переживают. Может быть, эти переживания и сказываются. Индивидуальные ошибки есть, а пассажиров у меня в команде нет. Нет неравнодушных, потому что равнодушные в моей команде не задерживаются.



Изменить стиль игры? Нет, сделаем коррективы, но отходить от плана не буду. За месяц нельзя привить то, что я хочу, команде. Есть сложности, но радует, что команде нравится то, что хотим сделать», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.