Сорокин: «Спартак» сыграл проще, от этого и пришёл результат

Защитник «Спартака» Всеволод Сорокин подвёл итоги матча с «Трактором» (6:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«По сравнению с предыдущими матчами, сделали выводы. Начали все сначала, как с первой игры сезона. Сыграли проще, правильнее. От этого пришёл результат.



Тренеры перед игрой говорили, что «Трактор» будет идти активно, по двое-трое. Нужно их обрезать пасом.



Немного расслабились после шестой забитой шайбы? Соперник добавил, хотел забить», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

«Спартак» набрал восемь очков после восьми матчей, у «Трактора» — пять после семи игр. В прошлом матче подопечные Германа Титова проиграли в Хельсинки «Йокериту» со счётом 0:8.