С. Зубов: «Сочи» сдерживал «Автомобилист» до третьего периода

Наставник ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги домашнего матча с «Автомобилистом» (1:5). Команда Андрея Мартемьянова одержала восьмую победу подряд.

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«До третьего периода мы сдерживали соперника. Потом было глупое удаление. Наверное, в этот момент пацаны дрогнули. Но хочется отметить другую деталь. Немного странно, когда четвёртое звено создает больше моментов для взятия ворот, чем три остальных, вместе взятых. Это тревожный звонок, будем разбираться, работать и готовиться к следующей игре», — цитирует Зубова официальный сайт «Сочи».



21 сентября «Сочи» примет на своём льду хоккеистов «Трактора», которые в двух последних матчах потерпели два поражения с общим счётом 1:14.