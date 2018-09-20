Голы Воробьёва и Рубцова помогли «Филадельфии» победить «Рейнджерс»

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» благодаря шайбам Михаила Воробьёва и Германа Рубцова – 6:4. Третьей звездой встречи стал форвард «рейнджеров» Павел Бучневич, забивший гол и отдавший результативную передачу.

«Каролина Харрикейнз» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:1, Джастин Уильямс отметился тремя голевыми передачами. Андрей Василевский, Никита Кучеров, Валентин Зыков и Андрей Свечников не принимали участия во встрече.

«Детройт Ред Уингз» в овертайме взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:2. Евгений Малкин участия в матче не принимал.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» — 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

«Детройт» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)