«Флорида» обыграла «Монреаль» благодаря дублю Дадонова

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.



«Флорида Пантерз» в гостях переиграл «Монреаль Канадиенс» благодаря дублю Евгения Дадонова – 5:2. Один гол забил Никита Щербак, Максим Мамин и Богдан Киселевич результативными действиями не отметились.

«Торонто Мэйпл Лифс» оказался сильнее «Оттавы Сенаторс» — 4:1. На счету защитника Никиты Зайцева голевая передача.

«Миннесота Уайлд» в родных стенах уступил «Сент-Луис Блюз» — 2:3. Клим Костин отметился результативной передачей. Владимир Тарасенко участия во встрече не принимал.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Монреаль» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

«Оттава» — «Торонто» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3).

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).