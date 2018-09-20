ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Сергеем Кузнецовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение, которое должно было действовать до конца сезона, расторгнуто по обоюдной договорённости.

Руководство и тренерский штаб команды благодарят игрока за совместную работу и желают ему удачи в дальнейшей карьере.

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Сергей Кузнецов выступал в составе «леопардов» с сезона-2015/16, отыграв за это время 104 матча и набрав 17 (3+14) очков при показателе полезности «+12».

Нынешний чемпионат Сергей начинал в составе клуба-партнёра сочинцев в ВХЛ – ХК «Рязань». 27-летний защитник принял участие в 4 матчах «регулярки» и забросил 1 шайбу при коэффициенте полезности «-1» и 4 штрафных минутах.