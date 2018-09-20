Рирден: у Алексеева светлое будущее, он продолжает расти каждый день

Руководство «Вашингтон Кэпиталз» отправило из тренировочного лагеря восемь хоккеистов, которые вернутся в расположение своих клубов. Среди них и 18-летний российский защитник Александр Алексеев, который проведёт сезон в клубе WHL «Ред Дир Ребелс».

«Он продемонстрировал способность играть универсально и разнообразно. Он блокировал броски. У этого парня светлое будущее, он продолжает учиться и расти каждый день», — сказал об Алексееве главный тренер «столичных» Тодд Рирден.

«Это было великолепное время, я горд быть в этой организации. Благодарю «столичных» за великолепный опыт», — прокомментировал решение клуба Алексеев в своём «твиттере».

18-летний защитник был задрафтован «Кэпиталз» минувшим летом в первом раунде под общим 31-м номером.