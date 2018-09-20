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Нападающий сборной Словакии Марек Говорка стал игроком «Адмирала»

Нападающий сборной Словакии Марек Говорка стал игроком «Адмирала»
Хоккей / КХЛ

Нападающий сборной Словакии Марек Говорка стал игроком «Адмирала», сообщил генеральный директор приморского клуба Сергей Сошников.

«Переход Марека Говорки могу подтвердить. Мы занимаемся оформлением документов по переходу Говорки и Войтеха Полака, они в сфере наших интересов», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

В минувшем сезоне 33-летний Говорка играл за «Кошице». В 48 матчах регулярного чемпионата Словакии он набрал 39 (14+25) очков. В 4 матчах плей-офф Марек не сумел отметиться баллами.

Также он играл за сборную Словакии на Олимпийских играх 2018 года и на ЧМ-2018. Высшим достижением в карьере опытного форварда являются серебряные медали чемпионата мира 2012 года.

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