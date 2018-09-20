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Талгат Жайлауов перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»

Талгат Жайлауов перешёл в усть-каменогорское «Торпедо»
Хоккей / ВХЛ

Нападающий Талгат Жайлауов перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Торпедо», информирует официальный сайт клуба. Форвард подписал с усть-каменогорским клубом соглашение на один сезон. Напомним, в августе игрок покинул астанинский «Барыс».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 32-летний воспитанник усть-каменогорской школы хоккея сыграл за астанинский «Барыс» 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (9+5) очков при показателе полезности "-2". В чемпионате Казахстана в составе «Номада» он провёл 3 игры и отметился заброшенной шайбой.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Жайлауов провёл 415 матчей, записав в свой актив 180 (75+105) баллов при показателе полезности "-8" и 176 минутах штрафного времени.

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