Голкипер Ондржей Павелец завершил игровую карьеру

Известный чешский голкипер, чемпион мира 2010 года Ондржей Павелец завершил игровую карьеру в 31 год, информирует Isport. cz. Как сообщил изданию сам голкипер, летом он ждал предложений из НХЛ или других лиг, но к нему никто не обратился.



Воспитанник «Кладно» провёл в Национальной хоккейной лиге 398 матчей за «Атланту»/«Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В среднем голкипер отражал 90,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,88. Всего на льду в НХЛ Павелец провёл 22 тыс. минут.



«Я всегда говорил, что буду играть в хоккей, пока это будет весело. И сейчас он меня не интересует. Никто не заинтересовался в моих услугах — время уходить. Это был большой стресс», — сообщил голкипер.