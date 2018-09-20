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«Сибирь» — «Авангард»: клубы одновременно получили удаление за нарушение состава

«Сибирь» — «Авангард»: клубы одновременно получили удаление за нарушение состава
Хоккей / КХЛ

В концовке второго периода новосибирской «Сибири» и «Авангарда» произошёл необычный момент. Команды одновременно получили удаление за нарушение численного состава.

В матче продолжается третий период, счёт 3:1 в пользу команды Боба Хартли. Напомним, в случае поражения клуб из Новосибирска продлит свою серию поражений до девяти матчей.

Посмотреть видео одновременного нарушения правил со стороны «Сибири» и «Авангарда» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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