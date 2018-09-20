Федотов: травматичность Любушкина и его стиль могут отрицательно сказаться в НХЛ

Скаут сборной России Сергей Федотов поделился мнением о перспективах защитника Ильи Любушкина в «Аризоне Койотс».



«В это межсезонье уехали несколько российских защитников: Богдан Киселевич оказался во „Флориде“, Егор Яковлев — в „Нью-Джерси“, Игорь Ожиганов — в „Торонто“, а Любушкин — в „Аризоне“, — напоминает Федотов. — Так вот, на мой взгляд, из этой четвёрки именно у Ильи наибольшие шансы закрепиться в основе клуба НХЛ. Потому что у него такой НХЛ-стиль, он подходит „Койотс“, и там нет сумасшедшей конкуренции. И потому, что Любушкин вроде бы полностью залечил свои травмы — я разговаривал с ним об этом как раз перед отъездом. Вот увидите, этот игрок скоро проявит себя в лиге.



Такая манера игры на грани фола может сказаться и в НХЛ. Да, в плане силовой борьбы в Америке позволяют чуть больше. Но в лиге очень следят за чистотой хоккея. Поэтому играть надо более аккуратно, без зацепов и подножек. Я больше скажу, травматичность Любушкина — из той же серии. Илья в последние годы несколько раз получал травмы, и в сборную не попадал по этой же причине. Так что его стиль игры — палка о двух концах», — цитирует Федотова официальный сайт НХЛ.

Новый уровень или обратно в КХЛ? Шансы наших в лагерях клубов НХЛ Самсонов, Любушкин, Ожиганов, Киселевич и многие другие россияне начинают путь к мечте.